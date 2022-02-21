Асад вже заявив про готовність визнати бойовиків на Донбасі
21 лютого 2022 , 21:49Читать новость на русском
Сирія відреагувала на підписання Володимиром Путіним скандального указу про визнання ватажків псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР". Очільник країни Башар Асад теж нібито готовий визнати незалежність цих окупованих територій.
Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на слова депутата Держдуми Росії Дмитра Сабліна.
Важливо Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу
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