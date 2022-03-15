"Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон" та інші: які французькі компанії залишаються в Росії
Джерело:BFMTV
Попри те, що сотні іноземних компаній залишили російський ринок через війну, "Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон" та інші французькі бізнеси досі залишаться працювати в Росії.
Вони "продовжать виконувати свої зобов'язання перед працівниками". Про це заявив голова Спілки французьких підприємців Жоффруа Ру де Безьє.
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За словами Безьє, загалом у французьких компаніях у Росії працюють приблизно 160 тисяч людей.
Вони повинні харчуватися, отримувати зарплату. Наша відповідальність як роботодавця – платити зарплату, що зараз дуже складно через запровадження санкцій за системою SWIFT,
– заявив Безьє.
І додав, що нібито їхня відповідальність як роботодавця "підтримати співробітників та російських громадян".
Глава французьких підприємців також наголосив, що уряд Франції не просив згортати діяльність у Росії.До слова, раніше компанія "Леруа Мерлен" оголосила, що залишається в Росії і навіть готова збільшувати постачання та розширювати асортимент. Danone також не планує йти з Росії та зупиняти там бізнес.
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