Секрет Асми Асад: як починалася історія дружини диктатора та гламурної леді

Дружина президента Сирії Башара Асада грає все більшу роль у війні, яку веде її чоловік ось вже 10 років. Асма – сильна, як ніколи раніше. Її шлях до влади від квартири у Лондоні до розореної землі був непростим.

З банків Лондону – на війну. Як Асма Асад стала настільки впливовою, що вирішує долю конфлікту в Сирії, розповідаємо в адаптації статті The Economist.

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Дружина диктатора та гламурна леді

Минулого літа мережею "гуляла" фотографія першої леді Сирії. На той час, сирійська армія билася з останніми повстанцями на північному заході країни. На фото були Асма, Башар та троє їхніх дітей на вітряному пагорбі, оточені солдатами.

Лідер Сирії одягнений у куртку анорак, кросівки та сорочку поло – одяг для недільної прогулянки, а не для катування дисидентів. Постава Асми більш жорстка – руки біля боків; в кросівках, білих джинсах, та у сонцезахисних окулярах-авіаторах.

Саме вона – центр знімку. Але спокій за спиною – оманливий. За 10 років громадянської війни родина зберегла владу, але страшною ціною. Сили режиму вбили сотні тисяч сирійців, а 14 тисяч були замучені до смерті. Половина населення втекла зі своїх домівок, викликавши найбільшу кризу мігрантів з часів Другої Світової війни.

Іран, Росія, США та Туреччина ведуть проксі-війни у Сирії. В основному, надії на звільнення в арабському світі провалилися, але ніде так сильно та криваво, як у Дамаску.

До Сирії Асма росла та працювала в Лондоні / Фото Heavy

І сповненим привидами минулого: банкір у J.P.Morgan, що укладає пізні вечірні угоди; гламурна перша леді, яка думала, що соціальні реформи модернізують державу-парію; Марія-Антуанетта з Дамаску на шопінгу, коли її країна горить; мати нації, яка бореться з раком, у той час, як чоловік знищує повстання.

Де закінчиться її подорож? Минулого року, США сказали, що вважають Асму одним з найбільших переможців цієї війни. Як Кім Йо Чжон у КНДР, Асма Асад колись має шанс змінити на посаді лідера Башара.

Асма Ахрас: як все починалось

Майбутня дружина Башара Асада народилася у 1975 році в Актоні, непримітному районі на заході Лондону. Вулиці поряд були набагато багатшими. Як і більшість сирійців, її батьки – мусульмани-суніти (це важливо, бо Асади – алавіти – 24).

Вони домінували до 1960-х років, коли маленька й маргіналізована секта алавітів здійснила переворот. Хафез Асад, батько Башара, був його частиною й оголосив себе президентом у 1970 році. Трохи пізніше, батьки Асми прибули до столиці Британії у пошуках кращого життя. Там вони перебували у релігійному вигнанні: тато ходив на молитви до мечеті у п'ятницю, мати зняла хіджаб лише після весілля доньки.

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Друзі описували родину як "культурних консерваторів", але вони хотіли асимілювати дітей. Тож у місцевій школі Асму знали як Емму. "Вам доведеться докласти дуже багато зусиль, щоб упізнати в ній сирійку", – сказав сусід.

Здавалося, її доля – життя серед еліти Лондону. Підлітком Асма ходила до однієї з кращих приватних шкіл для дівчат – Квінс Колледж. Це за кілька кварталів від батькової медичної практики на вулиці Гарлі. Врешті, Асма здобула ступінь у комп'ютерних науках в Королівському Коледжі Лондону. Ті хто ставився добре і хто погано, згадують – вона була розумна та працьовита. Але ніхто не пам'ятає за нею інтересу до Близького Сходу.

Під час візитів до Дамаску, вона проводила час біля басейну готелі Sheraton. "Була дуже англійською, і здавалося, що не хотіла мати нічого спільного з Близьким Сходом", – згадував друг родини. Мало хто здивувався, коли вона отримала роботу у банку J.P.Morgan. Очікувалося, що персонал працюватиме 48 годин і швидко, і навіть спати в офісі.

Деякі новачки були нахабні та відкрито амбіційні, але Пол Гіббс, який тренував Асму, описує її так: "Скромна й ввічлива підлегла жінка у примітивних чорних костюмах".

Вона працювала зі злиттями та поглинаннями (досвід пізніше знадобиться у Сирії), зустрічалася з дивним банкіром та навіть мала пропозиції вийти заміж. Попри достатню зарплату, продовжувала жити з батьками, поки працювала у Лондоні.

Її мати Сахар мала амбітні плани щодо Асми. Один з її родичів допоміг Хафезу взяти владу. Використавши цей зв'язок, Сахар отримала роботу у посольстві Сирії в столиці Британії. Також вона планувала звести доньку з його другим сином – Башаром. Ці двоє бачилися в Англії кілька разів, коли Башар був медичним студентом у 1990-х.

Скромний син виходить з тіні

Нинішній лідер Сирії ріс у тіні свого владного батька. Він був єдиним з шести дітей, якому дозволили навчатися за кордоном. Нелюбов до крові привела його до офтальмології, хоч ця дисципліна і вважалася менш престижною. Тим часом старший брат, Басіль, служив у армії Сирії, водив швидкі машини та міняв жінок.

Басіль Асад був набагато популярнішим за брата / Фото Suffragio

Башар був "пунктуальним трудоголіком, щодня ходив у коледж, уникав дикого життя", сказав Вафік Саїд, багатий сирієць-експат. Любив Філа Коллінза та Electric Light Orchestra. Він звертав увагу на жінок, часто на тих, кого відкинув Басіль. Але не лише він вирішував, хто стане його дружиною.

Лідер не зі своєї волі Коли брат загинув у автокатастрофі у 1994 році (попередньо, їдучи у своєму Мерседесі з аеропорту Дамаску), доля династії Асадів неочікувано впала на плечі Башара. А той досі був неодружений, коли у 2000 помер Хафез Асад. Тож другий син після підтасованих виборів став президентом країни.

Асма на цей час була "прикута" до столу у J.P.Morgan вже два роки. Неочікувано, вона щезла на три тижні без попередження. Повернувшись, вона розповіла дивну історію: її майже вкрав лихий сирієць, відвіз до Лівії, де вони уклали угоду в наметі посеред Сахари. Асма негайно звільнилась і навіть відмовилась від щойно виграного місця у Школі бізнесу Гарварду.

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У більш пізньому інтерв'ю, вона сказала: "Хто обере Гарвард замість кохання?".

Складна країна та бранка будинку

Отже, тепер Асмі довелося вийти за межі готелю. А там її чекала набагато складніша країна. Гори та пустелі ховають покривало з етнічних та релігійних груп. Більшість з них репресувала когось у той чи інший момент історії. Франція отримала Сирію після краху Османів, її правління між двома світовими війнами було спокійно та швидке.

А от перші роки незалежності Сирії були відзначені внутрішньою боротьбою, де один переворот слідував за іншим. Турбулентність закінчилась у 1970 з приходом, як вже зазначено вище, Хафеза Асада – безкомпромісного бойового пілота – та його партії БААС. Він правив за допомогою страху. Секретні служби керували інформаційними мережами, слухали телефони та катували людей без розбору.

Хафез та Башар Асади на портретах / Фото Mapio.net

Коли у 1982 році суніти підняли повстання проти Хафеза у Хамі, він зрівняв цілі райони міста з землею. Коли Асма прибула до Дамаску, його вже не було серед живих; але спадок лишався: радянська архітектура та портрети у повний зріст. Підтримка терористичних рухів по всьому Близькому Сходу відрізала Сирію від Заходу. Прихід Башара багато хто сприймав як можливість відновити відносини.

В інавгураційній промові, Башар Асад обіцяв боротися з корупцією та дозволити чесні багатопартійні вибори. Скоро він закрив найбільші в'язниці в країні. У кафе, люди почали обережно обговорювати політику. Рольовими моделями – як гламурна перша леді може стати двигуном реформ – були Королева Йорданії Ранія, Шейха Моза з Катару та навіть принцеса Діана з Британії.

Секулярна партія БААС була більш відкрита до жінок, що обіймали державні пости. "Я думав, що комбінація цих двох зробить Сирію раєм", – казав експат Вафік Саїд. Але як і багато жінок, Асмі довелося зіткнутися з родиною чоловіка. Мати Башара, Аніса, хотіла одружити його всередині клану, щоб створити династію, як в Саудівській Аравії.

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Дехто навіть казав, що Башар повинен відмовитись від президентства, щоб одружитися з суніткою. Не в змозі зупинити весілля, Аніса змогла приховати його. Про це не було новин чи преси, не було фото. Асмі казали, що її робота – народжувати нащадків та уникати новин. Титул "Перша леді" хотіла зберегти за собою мати. Асму навіть на вулиці ніхто не впізнавав і вона не могла розмовляти арабською вільно.

Перші роки разом були дуже непростими для Асми / Фото Taiwan News

Домашнє життя було мізерним. "Вони її ненавиділи й тримали всередині будинку роками", – сказав The Economist Айман Абдель Нур, ексрадник Башара. Коли родина збиралася поїсти, то розмовляла зі звичним алавітським пафосом. Решта панівної еліти теж не була дружньою. Колишні союзники гальмували реформи нового президента.

Хафез Асад був восьминогом, який контролював свої щупальця. Башар починав як восьминіг, якого контролюють,

– сказав виданню наближений до режиму бізнесмен.

Скоро стало зрозуміло, що обіцянки реформ були нездійсненними. Новий Асад казав, що ви хочете почути, а після не робив нічого, казав Вафік Саїд.

Але насправді, Башар робив: академіки були арештовані, ще більші ніж у його батька постери, з'явилися. Право на вільне зібрання було настільки обмежене, що пари мали отримати державний дозвіл побратися у готелі.

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