Ассанж переніс мікроінсульт у в'язниці

У засновника WikiLeaks стався мікроінсульт у тюрмі Белмарш. Наречена Ассанжа каже, що причина цього – надзвичайний стрес через процес екстрадиції.

Інсульт стався у той час, коли відбулась його участь через відеозв'язок у Верховний суд у жовтні. Про це розповіла дівчина Ассанжа Стелла Моріс, яка є його адвокаткою.

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У Ассанжа залишились наслідки інсульту

У 50-річного Ассанжа зараз проблеми з пам'яттю, опущена права повіка та ознаки неврологічного ураження. Також, стверджує Моріс, загальний стан здоров'я її нареченого значно погіршився. Ассанж пройшов МРТ і зараз приймає протиінсультні препарати.

Джуліан відчуває труднощі, і я боюся, що цей мікроінсульт може стати передвісником більш серйозного нападу. Це посилює наші побоювання щодо його здатності вижити, чим довше триває ця тривала судова боротьба,

– пояснила Моріс.

За словами адвокатки, Ассанжа тривали в камері протягом тривалого часу і йому не вистачала повітря та потрібної дієти. 27 жовтня прямо під час засідання суду йому стало погано і суддя дозволив покинути слухання.

Суд раніше дозволив екстрадицію Ассанжа до США

10 грудня Апеляційний суд Англії та Уельса скасував рішення суду іншої інстанції, яке забороняло екстрадицію до США. Захисники Ассанжа стверджували, що в Сполучених Штатах Ассанжа утримуватимуть в умовах, які спровокують його самогубство.

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Що відомо про відносини Моріс і Ассанжа:

У Моріс та Ассанжа є двоє синів – чотири та два роки.

Вони заручені уже 5 років.

За словами Моріс, її наречений дуже переживає, що до нього не пускають сім'ю.

Австралія стежить за процесом Ассанжа

Тим часом, влада Австралія повідомила, що пильно стежить за ситуацією навколо WiliLeaks, рішення суду Лондона поважають. Є варіант, що після винесення вироку він зможе відбувати покарання на батьківщині в Австралії.

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У США Ассанжу висунули звинувачення за опублікування секретних документів у 2010 років. За 18 обвинуваченнями засновнику WikiLeaks загрожує 175 років ув'язнення.