У Генштабі ЗСУ прокоментували удар ракетами ATACMS по арсеналу в Брянській області

Нещодавно з'явилась інформація, що Сили оборони уразили арсенал Росії в Брянській області. У ЗМІ зазначають, що Україна застосувала далекобійні ракети ATACMS, дозвіл на використання яких по російській території дали США.

Відповідну інформацію прокоментував начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в інтерв'ю ТСН Тиждень, повідомляє 24 Канал.

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Що кажуть в Генштабі про удар ракетами ATACMS по арсеналу в Брянській області

Баргилевич зазначив, що хоче лише підтвердити слова, які заявив президент Зеленський, і зазначив, що "такі речі не анонсуються, а ракети кажуть самі за себе".

Я тільки хочу зазначити, що ми будемо боротися з противником всіма силами та засобами, які є в розпорядженні Збройних Сил України. Та знищувати його на своїй території і на території його. Всіма наявними силами, які є в нашому арсеналі,

– підкреслив начальник Генштабу.