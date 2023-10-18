ATACMS змушують росіян забрати техніку вглиб: чи є у ворога така можливість

У вівторок, 17 жовтня, ЗСУ вперше застосували американські ракети ATACMS на фронті. Ними завдали ударів по аеродромах Луганська та Бердянська. Це стане для росіян великою проблемою.

Чи прийматимуть окупанти якісь рішення щодо передислокації техніки та військ, залежить від кількох факторів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що важливою є кількість ATACMS в Україні.

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Що робитимуть росіяни після ударів ATACMS

У Білому домі підтвердили надання Україні ракет ATACMS з дальністю до 165 кілометрів. Постає питання, чи доведеться росіянам забирати техніку вглиб. Однак із цим не так все просто.

Настільки в них логістика не розвинута, щоб вони могли після одного удару все відтягувати глибше. Звичайно, з часом це має мати якийсь ефект. Питання також у тому, скільки цих ракет нам надали, та які удари ми далі завдаватимемо,

– зауважив Крамаров.

Річ у тім, що одиничний удар до подібних наслідків не призведе. Для того, аби росіяни перемістили свою техніку, необхідна серія схожих ударів.

"Ці ракети потрібні нам не для того, щоб бити кудись вглиб. Вони потрібні якраз для ударів по першочерговій логістиці та навіть, в деяких випадках, по лінії фронту. По гарно укріплених районах росіян, завдавати ударів буде дуже ефективно через суббоєприпаси в ракеті", – пояснив військовий експерт.

Андрій Крамаров про ефект від ракет ATACMS: дивитись відео

Що вдалось пошкодити на аеродромах росіян

У мережі з'явились супутникові знімки аеродрому в Бердянську до та після прильотів ATACMS. Судячи з кадрів, щонайменше п'ять цілей було знищено. За повідомленнями очевидців, перший удар було завдано не так по летовищу, як по місцю зберігання боєкомплекту, а детонація на аеродромі тривала до ранку.

Це був аеродром підскоку. На ньому базувалися ударні гелікоптери і боєкомплекти до них. Крім того, там були й транспортні гелікоптери типу Мі-8, які доставляли на Запорізький напрямок,

– зауважив Андрій Крамаров.

На них, зокрема, були й боєкомплекти для військ: кулі, снаряди, патрони. За чудовим збігом обставин, на аеродромі був також склад боєприпасів, які поставляли на лінію фронту.

"Ударні гелікоптери, які зазнали пошкодження, це для нас дуже гарне влучання, тому що росіяни зараз не можуть відновлювати авіацію та гелікоптери не можуть", – підкреслив військовий експерт.

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Чи дадуть Україні більше ракет

У виданні The New York Times пишуть про те, що Україна отримала партію з 20 ATACMS. Ймовірно, побоювання США перед наданням ракет, була не лише реакція Росії, але і їхня спроможність збивати цілі.

Зі слів очевидців, комплекси "Панцирь-С2" і "Бук-М3", які стояли для захисту аеродрому, здійснювали пуски. Перед цим потрібно цю ціль підсвітити та захопити, а лише після того техніка даватиме можливість відпустити ракету. Тобто захоплення цілі відбувалося, але вразити саму ракету їм не вдалось,

– зауважив Крамаров.

Тож ЗСУ вдалось довести свій професіоналізм – випущені ракети досягнули цілі, попри намагання ППО збити їх. Як у Бердянську, так і в Луганську. Це дозволяє нам сподіватись на більшу кількість ракет від американських партнерів.

США надали Україні ATACMS: що відомо