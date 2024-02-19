"Привіт, Крим": які ще модифікації ракет ATACMS може отримати Україна і куди вони дістануть

За інформацією американських ЗМІ, США працюють над наданням Україні новіших модифікацій далекобійних ракет ATACMS. Мовиться про боєприпаси з майже удвічі більшою дальністю ніж ті, які наша держава вже отримала минулого року. Новіші модифікації дозволять уражати цілі в глибокому тилу ворога, особливо в тимчасово окупованому Криму.

Відповідну інформацію оприлюднило видання NBS News. Про які саме модифікації йдеться та на якій відстані можуть вражати цілі на окупованих територіях України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Важливо США працюють над передачею Україні нового варіанту ракети ATACMS більшої дальності, – NBC

Дві модифікації для України

Восени 2023 року Україна вперше отримала обмежену кількість далекобійних ракет ATACMS та успішно застосувала їх. Зокрема, тоді вдалося уразити ворожі аеродроми в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

У жовтні Вашингтон підтвердив, що надав Україні ракети з дальністю ураження до 165 кілометрів. Особливістю цих ракет є бойова частина, яка складається з 900 касетних боєприпасів. Однак це базова версія ракети, а зараз адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, аби Україна отримала новіші зразки, які можуть атакувати цілі на відстані до 300 кілометрів. Під цю характеристику підходять 2 модифікації з 4, тому далі розповімо більше про них.



Ракети ATACMS запускають з пускових установок РСЗВ, у тому числі HIMARS / Фото Lockheed Martin

ATACMS Block IA

Ця модифікація з'явилася у 1998 році – через 10 років після виготовлення перших зразків ракет ATACMS з дальністю 165 кілометрів. Як і попередня версія, ця модифікація має касетну бойову частину. Однак кількість суббоєприпасів у ній вирішили зменшити з 950 до 300. І пояснення цьому доволі просте – таким чином вдалося зменшити вагу самої ракети.

Таке удосконалення дозволило суттєво збільшити дальність ураження ракети з 165 до 290 кілометрів. Кожен касетний суббоєприпас накриває територію площею 15 квадратних метрів.

Покращення системи навігації зробило цю ракету в 10 разів точнішою ніж ті, які Україна вже використала минулої осені. Похибка влучання цих ракет зменшилася з 250 до 25 метрів.

Як і попередня версія, ці ракети підходять для ударів аеродромах, ППО, командних пунктах і скупченню техніки противника, тільки на значно більшій відстані.

ATACMS Block IVA

Це найновіша модифікація ракети ATACMS на озброєнні в армії США. Та вона абсолютно відмінна від усіх попередніх версій. Насамперед – бойовою частиною ракети. У цій версії вона не касетна, а унітарна. Тобто цілісна. Її вага – 227 кілограмів.

Дальність ураження цієї ракети – 300 кілометрів за будь-яких погодних умов. Крім того, ці ракети можна швидко перезаряджати на пускових установках, що дозволяє вести тривалий вогонь по ворожих цілях.

Серед переваг такої ракети є те, що на відміну від боєголовок з касетними боєприпасами, вона вражає конкретну ціль з мінімальним ураженням прилеглих до неї об'єктів. Тому цими ракетами найкраще атакувати фортифікаційні споруди противника та навіть бункери.

В обох модифікацій ціна приблизно однакова – у середньому мова йде про 1 мільйон доларів.



Характеристика ракет ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

ІA чи IVA: які ATACMS може отримати Україна

Поки у США не уточнюють, про яку саме модифікацію ідеться, адже поки відомо тільки про дальність ураження. Однак в обох розглянутих модифікаціях вона майже однакова. Та варто поглянути на ситуацію з іншого боку, а радше на те, для чого нам ці ракети.

Американські чиновники, які розповіли пресі про роботу над наданням нових ракет Україні зазначили, що їх хочуть передати для того, аби Сили оборони могли атакувати цілі в тимчасово окупованому Криму. Зокрема це можна пояснити тим, що і вже надані ATACMS з дальністю 165 кілометрів, і "розумні бомби" GLSDB з дальністю до 150 кілометрів, можуть уражати цілі на майже всій окупованій материковій частині України, але не в Криму.

Для ураження цілей на окупованому півострові зараз Україна використовує далекобійні ракети французького та британського виробництв. В основному мова йде про аеродроми, скупчення ворожої техніки, системи ППО та інші об'єкти. Тобто для максимально ефективного ураження потрібна зброя, яка не проб'є ціль, а завдасть максимальних збитків.

Тому у цьому випадку для України більш ймовірним виглядає надання саме ATACMS Block IA з 300 касетними суббоєприпасами та дальністю ураження до 290 кілометрів.

Куди можуть дістати нові ракети ATACMS

І тепер про найцікавіше – куди ж можуть влучити ракети ATACMS більшої дальності, про які власне йде мова? Відповідь проста – фактично усюди, якщо ми говоримо про тимчасово окуповану територію України.

Наприклад, по ворожих цілях в окупованому Севастополі можна бити хоч з Миколаївської області. Від лінії фронту відстань до окупованого міста майже 240 кілометрів.

Ракети ATACMS запросто зможуть дістати до Севастополя / Карта DeepStateMAP

І звісно ж, Кримський міст. Він теж у такому випадку опиниться у зоні досяжності Силами оборони, що дозволить нарешті знищити цю незаконну забудову.



ATACMS можуть уразити Кримський міст / Карта DeepStateMAP

Та ще є одна дуже важлива деталь – ракети ATACMS є балістичними. На жаль, з власного досвіду ми знаємо, як важко збивати балістичні ракети, і, наприклад, ті ж самі С-300 перехоплювати фактично неможливо, адже вони долітають до цілі за лічені хвилини. Та цю гру можна грати удвох.

Швидкість ракет ATACMS становить до 3 600 кілометрів на годину. Тобто для того, щоб долетіти до цілі на відстані 290 кілометрів, ракеті потрібно менш ніж 5 хвилин. Тому перехопити цю ракету майже неможливо.

США можуть тягнути з рішенням

У теорії ситуація виглядає оптимістично – США надають ракети, якими Україна можу знищити Кримський міст та аеродроми на окупованих територіях, логістичні шляхи, скупчення сил і техніки. Та на практиці все набагато складніше.

Найперша проблема полягає у тому, що Палата представників США досі не ухвалила фінансування для України і вже кілька місяців тягне з цим рішенням через блокування з боку республіканців.

Оскільки зараз немає коштів на надання допомоги, то і про постачання нової зброї поки не йдеться. Тому найперше потрібно схвалення Палати представників коштів на підтримку України, а вже опісля адміністрація Джо Байдена може схвалити надання Україні нової партії ракет ATACMS з уже більшою дальністю.

Для цього потрібен час, але для України він вимірюється життями. Це ми побачили на прикладі Авдіївки – поки на Заході тему війни в Україні все більше перетворюють на інструмент політичного протистояння, наші воїни відчувають потребу в озброєнні.

Партнери та союзники повинні пришвидшити ухвалення важливих для України рішень. Адже якщо буде пізно, то війна стукатиме уже в їхні двері.