Ракети ATACMS, ймовірно, знищили ворожу систему ППО у Курській області

Російські ЗМІ заявляють, що українські ракети ATACMS уразили систему ППО у Фатезькому районі Курької області. Зокрема повідомляють про загибель російських військових.

ЗМІ кажуть про щонайменше п'ять ракет ATACMS, що атакували Курську область. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які наслідки ймовірного удару ATACMS по Курській області

ЗМІ стверджують, що ракетами ATACMS ЗСУ знищили систему ППО росіян. Також повідомляється, що 4 військовослужбовці загинули.

Згідно з повідомленнями, 23 листопада Фатезький район Курської області атакували п'ять ракет ATACMS. Система ППО була уражена в районі хутора Долґій і селища Томілін Колодєзь.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада росіяни заявляли, що Курську область знов атакували ракети ATACMS. Російська влада заявляє про 7 збитих ракет та 5 безпілотників. Зазначається, що ракети "збили", зокрема, в районі Курчатова, де розташована атомна електростанція, у Курську та в кількох селищах неподалік російсько-українського кордону.