США таємно відправили Україні ATACMS: ЗМІ дізналися кількість ракет

Збройні Сили України застосували балістичні ракети ATACMS ще до офіційного оголошення про передачу пакета військової допомоги. Наразі стало відомо, скільки таких ракет могли доставити в Україну.

Ще в лютому 2024 року президент США Байден таємно схвалив рішення відправити понад 100 ракет ATACMS збільшеного радіусу дії та касетні боєприпаси. Ракети таємно привезли в Україну в березні у складі першого нового пакету допомоги на 300 мільйонів доларів після закінчення фінансування наприкінці грудня.

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Росіяни виявились не готовими до таємної передачі ATACMS Україні

Співробітники адміністрації президента США Джо Байдена тримали відправлення ракет в таємниці. Завдяки цьому Україна одразу ж використала зброю великої дальності, завдавши дуже серйозної шкоди росіянам в Джанкої (Крим).

Тривалий час адміністрація Байдена вагалась із передачею цього виду зброї, побоюючись зменшити власні стратегічні запаси. Втім, дедалі більше використання Росією балістичних ракет і більше нападів на критичну інфраструктуру також підсилили прохання України щодо зброї, яка могла б допомогти протистояти цим загрозам.

Додаткові ракети збільшеної дальності також були включені до допомоги Україні в розмірі 60,8 мільярдів доларів за законом, підписаним Джозефом Байденом. Дякуючи за надання військової допомоги, включно з новими ракетами, президент України Зеленський не згадав той факт, що Україна вже отримала та застосувала невелику кількість ATACMS, ймовірно, щоб зберегти їх використання в таємниці від Росії.

Звідки взявся березневий пакет допомоги на 300 мільйонів

Пакет озброєнь на суму 300 мільйонів доларів, про який було оголошено у березні, був зібраний із заощаджень на контрактах, включених в тендер, і включав ракети для ППО, артилерійські снаряди та бронетехніку. Представники адміністрації Байдена визнали, що березневий пакет зброї був у кращому випадку тимчасовим заходом, який забезпечив Україну зброєю та боєприпасами лише на кілька тижнів.

Ключовим членам Конгресу повідомили, що секретне відправлення ATACMS було включене в цей пакет, але офіційні особи адміністрації Байдена публічно не згадали, що будь-який тип цих ракет прямував до України. Коли ж стало відомо про удари зброєю великої дальності по російських військових об'єктах в Криму, прихильники відправки сучасної зброї в Україну високо оцінили її ефективність.

Багато прихильників передачі озброєння Україні заспокоїли страх адміністрації Байдена щодо ескалації конфлікту з Росією та закликали Білий дім надати Києву зброю, яка, за словами українських чиновників, потрібна їм для перемоги.

Які особливості ракети

ATACMS (Army TACtical Missile System — Армійська тактична ракетна система) — сімейство американських балістичних ракет малої дальності, які виробляє компанія Lockheed Martin. Балістична ракета довжиною майже 4 метри здатна уражати цілі на відстані до 300 кілометрів за допомогою касетної чи осколково-фугасної головної частини.

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