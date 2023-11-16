Пішов цвіт війська, – військові і рідні про атаку на 128 бригаду під час нагородження

Росіяни 3 листопада завдали ракетного удару по прифронтовому селі на Запоріжжі. Ворог поцілив у військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, котрих зібрали для урочистостей.

Внаслідок атаки у День ракетних військ і артилерії загинули 19 наших захисників, зокрема, офіцери. Журналісти поспілкувалися з військовими, які були у той момент на місці, а також рідними оборонців.

Читайте також Росіяни "Іскандером" завдали удару по 128 бригаді на Запоріжжі: все, що відомо про трагедію

Приїхали, пошикувалися, прилетіло

Згадує анонімно один із захисників, котрий внаслідок атаки зазнав поранення руки. Він зазначив, що в момент ракетного удару стояв у строю разом із іншими військовими.

2 листопада о 22:00 стало відомо, що у селищі Зарічне на Запоріжжі, що за 30 кілометрів від лінії фронту, буде нагородження до Дня ракетних військ і артилерії. Церемонія мала відбутися о 09:00, але її посунули в часі через комбрига Дмитра Лисюка, котрий спізнювався.

За словами пораненого захисника, вишикувалися того ранку не всі. Подвір'ям ходили офіцери, готувалися до свята. І вже близько 10:10 стався перший приліт по споруді поряд із місцем нагородження, а за кілька хвилин – по самому особовому складу 128 бригади.

Багато хто з тої чи іншої причини зняли бронік. Хто був в хаті, хто був біля хати – їх повідкидало. А хто був на подвір'ї на шикуванні – всі пішли на той світ. Пішов цвіт війська,

– говорить другий військовий Андрій (змінене ім'я з міркувань безпеки – 24 Канал).

Він прибув на місце нагородження, коли стало відомо про атаку росіян. Захисник пригадує, що бачив тіла, що його шокувало, бо знав, що військові не мають збиратися. Додав, що втрутився, якби знав, що планують таке нагородження.

Можна зателефонувати заступнику комбрига, комунікація внутрішня є. Якщо є небезпечні, на твою думку, ситуації, треба про це говорити,

– наголосив він.

Олеся, дружина загиблого офіцера артилерійської батареї, 43-річного Дмитра Мілютіна розповіла про те, що захисників намагалися врятувати до приїзду швидкої.

Дмитро помер від крововтрати. Йому хотіли допомогти, але були пошкоджені великі артерії. У нього на руці був турнікет, катетер, крапельниці. Думаю, якби він був у бронежилеті, це б його врятувало. А з іншого боку, там хтось в машині сидів у бронежилеті, то йому уламок потрапив у голову,

– каже вона.

Олесі повідомили про загибель її чоловіка ввечері того моторошного дня. Жінка пригадує, що телефонувала хлопцям і запитувала, чи не помилилися вони. Але, на жаль, ніхто не помилився.

Це настільки безглузда смерть, я не можу передати,

– додає вона.

У Дмитра залишилося двоє синів – Максим та Ігор 9 та 16 років.

Звернімо увагу, що у бригаді повідомили про 19 загиблих військових. Кількість поранених не оголошують. Тим часом один із захисників, котрий був на місці, розповів, що поранень зазнали близько 35 людей.