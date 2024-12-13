На Хмельниччині під час ранкової атаки збили 6 ракет: в ОВА повідомили про наслідки

Сьогодні, 13 грудня, Росія атакувала захід України. На Хмельниччині сили ППО знищили 6 ракет.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

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За словами голови ОВА, під час ранкової повітряної тривоги сили ППО в межах Хмельницької області збили 6 російських ракет. Внаслідок атаки пошкоджено фасад будинку та вікна приватного будинку.

Тюрін додав, що звернень щодо травмованих, загиблих не надходило.

Сигнал повітряної тривоги на Хмельниччині також лунав 12 грудня з 23:11 до 23:46, у цей час захисники неба знищили 1 БпЛА типу "Шахед" над Хмельницькою областю.

Атака 13 грудня

Сьогодні, 13 грудня, російська окупаційна армія запустила по території заходу України ракети та "Шахеди". Вибухи пролунали в низці областей.

На Закарпатті ППО збила 2 російські ракети. Також ворог вдарив по Івано-Франківщині, під прицілом опинилися об'єкти критичної інфраструктури.