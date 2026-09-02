Били "Шахедами", ракетами, "Бандеролями": як відпрацювала ППО

Російські війська протягом ночі 2 вересня запускали на Україну ударні дрони, ракети й баражуючі боєприпаси типу "Бандероль". Основними напрямками удару стали Київщина й Одещина.

Про результати роботи сил ППО повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Які подробиці атаки?

У ніч на 2 вересня, починаючи з 18:00 1 вересня, російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по території України. Для удару противник використав дві балістичні ракети "Іскандер-М", запущені з тимчасово окупованого Криму, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, випущені з повітряного простору над Чорним морем.

Крім ракет, ворог застосував 174 ударні безпілотники різних типів. Серед них були дрони Shahed, приблизно половина з яких – реактивні, S8000 "Бандероль", "Гербера", а також безпілотники-імітації "Пародія".

Запуски дронів здійснювалися з районів Орла, тимчасово окупованої частини Донецької області та Гвардійського в окупованому Криму.

Важливо! Основні напрямки удару – Одещина та Київщина.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:

3 S8000 "Бандероль";

138 ворожих БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Збиті цілі / Повітряні сили

При цьому, влучання ракет і дронів зафіксовано на 16 локаціях, відомо й про падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.

Водночас частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,

– закликали у Повітряних силах.

Що відомо про наслідки на Київщині та Одещині?

Станом на ранок відомо про 8 постраждалих в Одесі, серед них дитина. Двоє людей госпіталізовані. Внаслідок атаки пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, на кількох поверхах зруйновані квартири, у сусідніх будинках вибиті вікна. Також пошкоджені автомобілі, офісні будівлі та два навчальні заклади.

У Бучанському районі на Київщині чоловік отримав осколкове поранення стегна, у Броварському жінка зазнала уламкових поранень руки та плеча. Обом надають медичну допомогу.

Пошкоджена цивільна інфраструктура: у Бучанському районі горіли складські приміщення та пошкоджено приватний будинок, у Броварському також постраждав приватний будинок, а в Бориспільському – склад.