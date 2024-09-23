Знищені або пошкоджені 58 складських будівель, депо: супутникові знімки 23 арсеналу біля Торопця
Джерело:MT_Anderson
У ніч на 21 вересня дрони СБУ відпрацювали на 23-му арсеналі головного артилерійського управління міноборони Росії у Тверській області. З'явилися нові супутникові знімки, на яких видно наслідки потужної атаки.
OSINT-дослідник MT_Anderson у соцмережі X, раніше відомій як твітер, показав нові супутникові зніми 23-го арсеналу ГРАУ міноборони Росії.
Дивіться також Знищено ешелон, який доставляв 2 тонни боєприпасів з КНДР: ЗСУ уразили два арсенали Росії
Наслідки атаки на 23 арсенал ГРАУ міноборони Росії
Осінтер оприлюднив супутникові знімки, зроблені 22 вересня. Зауважив, що на цих кардах видно значні пошкодження північної частини депо й не тільки.
58+ складська будівля та кілька відкритих майданчиків перетворилися на попіл / сильно пошкоджені,
– написав MT_Anderson.
Наслідки атаки на 23-й арсенал ГРАУ / Супутникові зніми з X MT_Anderson
Дрони СБУ атакували 23 арсенал ГРАУ
- Зауважимо, джерела 24 Каналу повідомили, що вночі 21 вересня на 23-му арсеналі головного артилерійського управління міноборони Росії біля Октябрського у Тверській області потужно відпрацювали дрони СБУ.
- До речі, там окупанти зберігали артилерійське й ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" і тактичних ракетних комплексів "Точка-У".
- Після прильотів на ворожому складі розпочалася детонація. Фіксується 5 осередків пожеж.