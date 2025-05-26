Атака на Одещину: спалахнули пожежі, зруйнований будинок, є й інші наслідки

Уночі 26 травня Росія вкотре вдарила по Україні ракетами і "Шахедами". В Одеській області зафіксовані значні руйнування.

Уночі на Одещині внаслідок влучання ворожих дронів виникли пожежі та руйнування в приватних домоволодіннях, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Наслідки удару по Одещині

У місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 метрів квадратних з подальшим загоранням. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Також пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, 2 гаражі, 3 легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід без послідуючого загорання.

Ще за однією адресою сталось руйнування 2-х гаражів з подальшим загоранням, знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок.

На щастя, загиблих та постраждалих немає

Окупанти атакували Одещину / Фото ДСНС

Нагадаємо, що уночі вибухи лунали в Києві, там працювала ППО. У Харкові вночі теж чули понад 10 вибухів. Двоє людей поранені через атаку по селу Юрківка Запорізької області.

На Хмельниччині пошкоджено приватні домогосподарства та підприємства. Попередньо, постраждалих немає, зазначив керівник ОВА Тюрін.