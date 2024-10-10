Росія евакуйовує селище біля авіабази "Ханская": імовірно, уразили не лише склад палива

Українські дрони атакували авіабазу "Ханская" в російській республіці Адигея. Відомо, що там дислокується ворожа авіація, а в момент атаки на об'єкті могли перебувати десятки російських бортів.

Глава республіки Адигея повідомив, що жителів найближчого селища евакуювали. Як розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, масштаби атаки справді великі, адже стовп диму було досить довго видно.

До теми Зовсім не "навчальна авіабаза": у ЗМІ пояснили, які літаки були на аеродромі "Ханская"

Як атака на авіабазу позначиться на Росії

Удар по базі "Ханская" може бути ще серйознішим, ніж нещодавній по нафтобазі у Феодосії. Раніше західні партнери говорили, що росіяни вже відтягнули свої літаки на інші аеродроми, далі від кордону. Це зробили на випадок того, якщо Україна отримає дозвіл бити далекобійною зброєю.

Судячи з усього, це один з таких аеродромів. Його активно використовували для бомбардування. Якщо дивитися на знімки, то виглядає, що було влучання у склад палива, але на цьому аеродромі склад палива – це не нафтобази,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

На авіабазі не стоять великі резервуари, вони там виглядають зовсім по-іншому. Навряд чи людей з сусіднього селища почали б евакуйовувати, якщо влучання було тільки по сховищу з паливом.

Я думаю, що зокрема могли попасти по складу зберігання КАБів. Тому й евакуйовують село, яке розташоване за 2 кілометри,

– припустив Тизенгаузен.

На аеродромі є дві стоянки для літаків. Одна за 100 метрів від складу палива, який, можливо, і є складом боєприпасів, а інша стоянка за 500 метрів. Нагадаємо, що евакуація проходить за 2 кілометри, тобто на авіабазі "Ханская" можуть бути серйозніші проблеми.

"Летіла достатня кількість безпілотників, тому аеродром точно важливий. Так війна дедалі ближче підходить до Росії", – підсумував Борис Тизенгаузен.