На ураженому СБУ аеродромі у Криму значно поширився вогонь: супутниковий знімок

СБУ провела успішну операцію по військовому аеродрому "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму. Там зафіксовано пожежі.

І станом на вечір 28 червня їхня площа збільшилася. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Кримський вітер".

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Вогонь поширився до центру аеродрому

У мережі показали супутниковий знімок аеродрому "Кіровське", зроблений приблизно о 14 годині дня.

На ньому й помітно, що на ураженому летовищі значно збільшилася площа пожеж.

Ситуація на аеродромі у першій половині дня: дивіться відео

Поступово вогонь змістився до центральної частини аеродрому.

На аеродромі "Кіровське" поширюється вогонь / Фото "Кримського вітру"

Нагадаємо, що на аеродромі "Кіровське" росіяни втратили 3 гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28 та ЗГРК "Панцир-С1".

Було нанесено вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компонента, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога,

– розповідали у СБУ.

Летовище розташоване поблизу однойменного селища в окупованому Криму.