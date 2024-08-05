"Все, що залишилося": з'явилося нове фото знищеного складу боєприпасів на аеродромі "Морозовськ"

У ніч на 3 серпня українські дрони потужно атакували російський аеродром у Ростовській області. "Морозовськ" зачистили від ППО, авіації та КАБів.

З'явилося нове фото наслідків атаки на "Морозовськ". Відповідні кадри 5 серпня поширили моніторингові спільноти, пише 24 Канал.

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Наслідки удару по "Морозовську"

Моніторингові канали написали, що на фото – усе, що залишилося від складу авіаційних боєприпасів на аеродромі "Морозовськ" після ураження спільною спецоперації ГУР, СБУ та Сил оборони в ніч на 3 серпня.

Аналітики OSINTtechnical в соцмережі Х також зазначили, що на новому фото видно повністю зруйнований склад боєприпасів. Зокрема, залишки боєприпасів і навісів розкидані по всій території.

Наслідки удару по "Морозовську" / Фото з соцмереж

До речі, наші джерела раніше підтвердили, що українські безпілотники відпрацювали на відмінно. Дрони влучили у склад авіаційних боєприпасів.

"Детонація була такою, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів і розквітлої "бавовни", – зазначило джерело.

Згодом у ГУР повідомили, що внаслідок вогневого ураження військового аеродрому окупантів знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. А два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкоджено уламками.