Поранено начальника штабу, працівників ОМОН і ФСБ: нові деталі атаки на аеродром у Морозовську
У мережі з'явились нові деталі атаки по російському аеродромі у Морозовську Ростовської області, який опинився під атакою дронів.
Атаку успішно здійснили українські Служба безпеки та Сили оборони 5 квтіня. Тоді окрім техніки російська армія зазнала втрат особового складу.
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Тепер же з'явились детальніші дані щодо втрат у війську ворога. Зокрма, імовірно, поранення отримав начальник штабу, а також працівники ОМОН та ФСБ. Принаймні про це повідомляють російські телеграм-канали.
Зазначають, що російським окупантам просто непощастило. Вони здійснювали огляд уламків одного з БПЛА на військовому аеродромі, коли там прогримів черговий вибух.
Скільки вояк росармії постраждали
Як наслідок, на місці помер один російський окупант, ще 6 військових отримали поранення, їх доправили в госпіталь.
Пізніше воєнкори встановили імена ще кількох постраждалих російських вояк, це:
- начальник місцевого відділу поліції Олександр Корєньков;
- та його заступник Олександр Гулько.
Крім них до шпиталю з пораненнями доставили начальника штабу військової частини, 2 співробітників ФСБ і 2 співробітників Росгвардії. Їх імен не вказують.
Головне про атаку на аеродром "Морозовськ"
Про вибухи в районі аеродрому біля Морозовська росіяни бідкались опівночі 5 квітня. Місцеві, зокрема, скаржилися, що у деяких районах міста були проблеми з електропостачанням.
За даними джерел 24 Каналу, атаку на військовий об'єкт здійснила СБУ разом із Силами оборони. Унаслідок атаки на летовищі було знищено щонайменше 6 і пошкоджено 8 російських літаків.
На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-27 та Су-34.