Не до такої війни готувалися: чому росіяни не здатні захистити свої літаки від дронів
Нещодавно невідомий безпілотник атакував російський аеродром "Сольці" в Новгородській області Росії. Внаслідок "бавовни" знищено російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
Атаку дрона на ворожу авіабазу 24 Каналу прокоментував військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман. Зазначимо, що у соцмережах з'явилися фотографії палаючого Ту-22М3.
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"Це схоже на те, чому американські літаки у США не в ангарах, адже вони не готувалися до того, що будуть завдаватися удари. Свого часу Радянський Союз, якщо готувався до великої війни з НАТО, то вона повинна була включати обмін ядерними ударами й у такому разі великої різниці немає в ангарах вони чи ні", – сказав Гендельман.
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Росіяни довго запрягаються
Зараз у росіян недостатня швидкість реагування. Війна триває вже півтора року й удари по дальніх аеродромах в "Енгельсі" були ще минулого року.
"Як мінімум натягування сіток від невеликих безпілотників можна було зробити. У Росії аеродромів багато, а керівництво займається не тим, що потрібно. Проте, якщо збільшиться кількість таких атак, дійдуть і до цього. Основна причина у тому, що протягом довгого часу це було не потрібно, а коли раптово знадобилось, то росіяни, як і в інших питаннях дуже повільно запрягаються", – зазначив військовий експерт з Ізраїлю.
Атака на аеродром "Сольці": коротко
- У суботу, 19 серпня, невідомі безпілотники атакували військовий аеродром. Внаслідок "бавовни" пошкоджено кілька літаків Ту-22М3, які завдають ударів по Україні. За останніми даними на аеродромі базування розміщались близько 10 одиниць Ту-22М3.
- Ця авіабаза розташована в місті Сольці, що в Новгородській області. Побудували її ще в 1951 році. Зокрема, це військове летовище має найдовшу в регіоні злітно-посадкову смугу.
- Тепер російський диктатор Владімір Путін чинить тиск на Повітряно-космічні сили для посилення ППО у західному регіоні країни. Через удари по Росії зараз несолодко генералу-полковнику Віктору Афзалову.