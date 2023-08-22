Не до такої війни готувалися: чому росіяни не здатні захистити свої літаки від дронів

Нещодавно невідомий безпілотник атакував російський аеродром "Сольці" в Новгородській області Росії. Внаслідок "бавовни" знищено російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Атаку дрона на ворожу авіабазу 24 Каналу прокоментував військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман. Зазначимо, що у соцмережах з'явилися фотографії палаючого Ту-22М3.

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"Це схоже на те, чому американські літаки у США не в ангарах, адже вони не готувалися до того, що будуть завдаватися удари. Свого часу Радянський Союз, якщо готувався до великої війни з НАТО, то вона повинна була включати обмін ядерними ударами й у такому разі великої різниці немає в ангарах вони чи ні", – сказав Гендельман.

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Росіяни довго запрягаються

Зараз у росіян недостатня швидкість реагування. Війна триває вже півтора року й удари по дальніх аеродромах в "Енгельсі" були ще минулого року.

У грудні 2022 року аеродром стратегічної авіації Росії в місті Енгельс Саратовської області став об'єктом атаки з повітря. Міністерство оборони РФ цинічно звинуватило в атаці за допомогою ударного безпілотника на аеродром Україну.

"Як мінімум натягування сіток від невеликих безпілотників можна було зробити. У Росії аеродромів багато, а керівництво займається не тим, що потрібно. Проте, якщо збільшиться кількість таких атак, дійдуть і до цього. Основна причина у тому, що протягом довгого часу це було не потрібно, а коли раптово знадобилось, то росіяни, як і в інших питаннях дуже повільно запрягаються", – зазначив військовий експерт з Ізраїлю.

Атака на аеродром "Сольці": коротко