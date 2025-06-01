Лише за день Україна спалила 36% стратегічної авіації Росії, – ЗМІ

1 червня СБУ здійснила унікальну спецоперацію, уразивши щонайменше чотири авіабази противника. Знищено понад 40 російських винищувачів та інших типів літаків.

За словами журналіста Віталія Глаголи, Росія втратила понад 36%️ своєї стратегічної авіації. У такий спосіб СБУ знищила боєздатну частину авіапарку ворога, передає 24 Канал.

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Яку частину авіації Росія втратила

Журналіст каже, що особисто проаналізував супутникові знімки російських авіабаз перед атакою СБУ, які є у вільному доступі. Також він перевірив кількість бортів, які там базувалися – і на основі цього сформував наступну картину.

Станом на кінець травня на авіабазах "Бєлая" та "Оленья" було:

79 Ту-22М3

17 Ту-95МС

7 Ту-160

інші: МіГ-31, Іл-78М, Ан-12, Ан-26

Після ударів Служби безпеки України знищено або виведено з ладу понад 40 літаків – це більше 36% від усього стратегічного авіапарку Росії, за відкритими джерелами.

Глагола зауважив, що значна частина цієї авіації і до удару була непридатною до бойових вильотів – без ресурсу або на ремонті. Саме боєздатні машини – ціль атаки СБУ.

Скільки літаків було на базах "Бєлая" та "Оленья" на момент атаки / Фото Глагола

Експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце в інтерв'ю Radio NV сказав, що СБУ уразили 50 відсотків від усіх боєздатних літаків стратегічної авіації Росії під час операції "Павутина".

За словами Долінце, Росія має на озброєнні трохи більше, ніж 100 бортів стратегічної авіації, половина з яких – це саме літаки Ту-95МС.

Це так звані дозвукові літаки, які на сьогодні є достатньо застарілими, і Росія переважно їх використовує, зберігаючи ресурс більш сучасних Ту-22 та Ту-160. Експерт також додав, що Росія сьогодні не має можливості виготовляти нові літаки.