Під ударом мали бути 5 аеродромів: куди могла цілитися Україна

Згідно з планом під атаку українських дронів 1 червня мали потрапити п'ять російських аеродромів. Операція була спланована заздалегідь, цілі були визначені. Але БпЛА уразили лише чотири об'єкти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. На карті, з якою сфотографували очільника СБУ Василя Малюка, були позначені п'ять цілей.

Дивіться також Уражено понад 40 російських літаків: все, що відомо про масштабну спецоперацію СБУ

Яку ще одну авіабазу планувала вразити Україна

Губернатор Амурської області Росії Васілій Орлов зазначив, що українські дрони не досягли цілі в регіоні. Тут розташовано аеродром "Українка", який також був серед цілей СБУ під час історичної спецоперації. БпЛА доставляли до баз вантажівками. Та, яка рухалася до "Українки" загорілася на трасі "Чита – Хабаровськ", в районі Серишевого. Пожежа сталася в причепі фури. ЗМІ повідомляють, що в автівці могла початися детонація безпілотників.

Фура, ймовірно, з дронами палала на трасі: відео

Відомо, що внаслідок загоряння постраждав водій. На місці працювала поліція та екстрені служби.

Ударів із використанням БпЛА на авіабазу "Українка" та населені пункти допущено не було. Ситуація перебуває під контролем,

– написав глава області.

Варто зазначити, що на авіабазі "Українка" зберігалося багато Ту-95 МС армії Росії.

Більшість аеродромів все ж потрапили під атаку

Василь Малюк раніше показав схему операції "Павутина". Удари були завдані по аеродромах "Оленья" у Мурманській області, "Белая" – в Іркутській, "Дягілєво" – в Рязанській та "Іваново Північний" – в Іванівській.

СБУ планувала вдарити дронами по п'яти авіабазах в Росії / Фото з телеграму "Око Гора"

Російське міноборони підтвердило, що під атаку українських дронів потрапили авіабази в Мурманській та Іркутській областях. А от в Іванівській, Рязанській та Амурській областях всі атаки нібито відбиті. Однак чотири аеродроми все ж зазнали ушкоджень, там постраждав 41 ворожий бомбардувальник.