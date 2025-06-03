"Так ми переможемо Росію": Світан підсумував наслідки безпрецедентної атаки СБУ по аеродромах

Такої масштабної операції (як здійснена 1 червня СБУ), яка б проводилась на території противника, ще не було. Росія зазнала безповоротних втрат. Одразу був оприлюднений відеоряд того, що відбувалося. Цей інформаційний потік тиснув на росіян й піднімав бойовий дух українців.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, уточнивши, що ворог озвучив, що засоби ураження виходили на п'ять авіабаз Росії. На одній з них ("Українка"), ймовірно, росіяни їх перехопили, тому вона не була уражена.

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Що довела операція "Павутина"

Світан зауважив, що саме з авіабази "Українка" на Далекому Сході треба було розпочинати операцію. Там зосереджувалась 326-та дивізія стратегічної дальньої авіації Росії. А 200-й полк базується в районі Байкалу в Іркутській області, де розташований аеродром "Бєлая", куди й прийшовся основний удар 1 червня.

Вдало були виконані удари й в європейській частині Росії, по аеродрому "Іваново" (була мета знищити А-50), "Дягілєво" (там Ту-95, Ту-22м3), "Оленья" (Ту-95, Ту-160, Ту-22м3). Було уражено понад 40 літаків, чотири з них, зі слів військового експерта, точно знищені.

Коли відбулось повне знищення і літак згорів, він відновленню не підлягає, а літаки, які пошкоджені, але не згоріли – можна або відновити, або пустити на запчастини. Росія нових літаків такого типу вже не виготовляє: ні Ту-95, ні Ту-160, Ту-22м3,

– наголосив Світан.

Тож в повітря ні один літак типу "Ту" вже не підніметься. Військовий експерт підкреслив, що операція "Павутина" з використанням дронів довела, що воювати в наш час треба далекобійними засобами ураження. Це завдає значної шкоди противнику, при цьому зберігається життя українських військових.

"Зараз такими операціями займаються спецслужби, але їх повинні проводити Повітряні сили з використанням БпЛА. Саме так ми переможемо Росію, таким способом, знищуючи тил противника і не зупиняючи "санкції Малюка-Буданова", а навпаки сприяючи їм", – підсумував Світан.

Внаслідок операції "Павутина" вдалося пошкодити 34% авіапарку стратегічної авіації Росії. Однак, за переконанням військового експерта, можна створити інші умови, за яких ворог не зможе застосовувати свою авіацію. Для цього треба знищити десять російських НПЗ, які виробляють авіаційний керосин. Саме вони могли б стати наступною ціллю для масштабного ураження.