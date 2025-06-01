Масований наліт на аеродроми у Росії: у СБУ уточнили цифру знищених літаків

Вдень 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію, у результаті якої були атаковані чотири важливі російські авіабази: "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Стало відомо, скільки ворожих літаків спалили українські дрони.

Як повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах, атака на аеродроми має назву "Павутина". Її готували понад півтора роки.

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Скільки літаків позбулася Росія

Зазначається, що у ході спецоперації дрони вразили 41 літак стратегічної авіації Росії.

Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території країни-агресорки дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили – і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Відомо, що хід операції контролював особисто Володимир Зеленський, реалізовував – Василь Малюк та колектив СБУ.

Тим часом монітори пишуть, що під атакою дронів-камікадзе перебували стратегічні бомбардувальники Ту-95МС / Ту-22М3 / Ту-160, військово-транспортні літаки Іл-76, літаки-дозаправники Іл-78, літаки дальнього радіолокаційного виявлення управління ДРЛВ А-50.

Станом на цю хвилину відомо про ураження / знищення:

на аеродромі "Оленья" – усіх 4 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

на аеродромі "Бєлая" – бортів Ту-95МС / Ту-160 /Ту-22М3;

на аеродромі "Дягілєво" – бортів Ту-95МС /Ту-22М3, військово-ракетних літаків, літаків-дозаправників Іл-76/78;

на аеродромі "Іваново" – літаків дальнього радіолокаційного виявлення управління ДРЛВ А-50.

Монітори зазначають, що під атакою перебувало більше 95 стратегічних бомбардувальників на аеродромах базування стратегічної авіації, та близько 20 інших військових літаків.