Україна вгатила по Алчевському меткомбінату та великій кількості окупантів
- Україна здійснила удари по Алчевському металургійному комбінату.
- Окрім того, були прильоти по військовому ешелону та пусковій ЗРК С-400.
Україна завдала чергових ударів по критично важливих об'єктах ворога. Цього разу під прицілом опинився Алчевський металургійний комбінат, військовий ешелон та пускова ЗРК С-400.
Про це повідомили у Генштабі.
Яких нових втрат зазнала Росія?
Алчевський металургійний комбінат розташований на тимчасово окупованій Луганщині. Об'єкт задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру.
Після прильоту на території підприємства сталася масштабна пожежа.
Довідково. Це було одне з найстаріших підприємств чорної металургії на сході Україні. Його історія почалася ще у 1890-х роках, але з приходом окупантів об'єкт поступово занепав. Від цивільної металургії він перейшов до військового виробництва.
Також 29 березня у районі селища Новосвітлівка на Луганщині були зафіксовані влучання у військовий ешелон окупантів.
Окрім того, окупанти втратили дороговартісну пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у районі селища Гвардійське, що на території окупованого Криму.
Не минули Сили оборони України й ворога на Запоріжжі. Там за минулу добу було завдано серії уражень по пунктах управління та районах зосередження живої сили агресора. Зокрема, у районі Гуляйполя під прицілом опинився пункт управління БпЛА.
Непереливки було також Бєлгородській області. Там у районі села Нова Таволжанка було уражено зосередження живу силу.
️Кілька скупчень особового складу ворога уражено в районах населених пунктів Березове Дніпропетровської області, Басівка на Сумщині та Гуляйполе на Запоріжжі,
– також додали у Генштабі.
Втрати та масштаби збитків уточнюються. Але наявні фото- та відеоматеріали показують точність атак.
Інші атаки на ворога
30 березня безпілотники завітали у Тольятті. Там під атакою міг опинитися хімзавод "КуйбишевАзот". А напередодні, 29 березня, у Ленінградській області сталося чергове займання в порту Усть-Луга.
Атаки України на об'єкти нафтопереробної галузі Росії і точки експорту її енергоресурсів почастішали. У списку, зокрема, порти "Приморськ" і "Усть-Луга". Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що якби вдалося добити порти "Находка", "Новоросійськ" і "Мурманськ", це зупинило б 70 – 80% експорту нафти ворога.
Водночас президент Зеленський заявив, що Україна може зупинити удари по російській енергетиці за умови, що Москва зупинить обстріли української.