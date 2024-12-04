Там могли бути стратегічні бомбардувальники: у Рязані – "бавовна" у районі авіабази

Уночі кілька областей країни-агресорки зазнали атаки безпілотників. Зокрема, вибухи лунали у Рязанській області.

Як розповіли у міноборони Росії тамтешня ППО за ніч нібито збила 24 ударні дрони, 3 з яких – над Рязанською областю, передає 24 Канал.

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Вибухи у районі ворожої авіабази

Близько 03:30 жителі Рязані скаржилися на вибухи. Місцеві розповідали, що вони лунали з району авіабази "Дягілєво", розташованої на західній околиці міста. Згідно із відкритими даними, на цій авіабазі дислоковані 43-й ЦБЗ ПЛС (Центр бойового застосування та переучування льотного складу), оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а також 203-й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащенний літаками-заправниками Іл-78. Поруч з авіабазою розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.

Один із вибухів у Рязані потрапив на відео.

Вибухи у Рязані: дивіться відео

Тим часом губернатор області заявив, що внаслідок атаки безпілотників руйнувань і постраждалих немає.

До слова, 25 листопада аеродром "Курськ-Східний" був атакований ATACMS. Американські ракети могли пошкодити літаки Су-25.