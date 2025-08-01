Балаклію на Харківщині атакували БпЛА: пошкоджене підприємство, виникла пожежа
- Внаслідок атаки БпЛА на Балаклію вночі 1 серпня постраждало цивільне промислове підприємство.
- Там виникла пожежа, але постраждалих немає.
Харківська область упродовж ночі 1 серпня перебувала під повітряним ударом ворога. Серед іншого він застосував і БпЛА.
У МВА Балаклії повідомили про наслідки однієї із таких атак. 24 канал пише, що відомо на цей момент.
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Удар дронами по Балаклії 1 серпня: що відомо?
Повітряну тривогу в Харківській області оголошували кілька разів. Під час одного з небезпечних періодів ворог застосував ударні безпілотники по Балаклії.
Близько 3 ночі керівник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов повідомив у соціальних мережах, що місто постраждало від повітряної атаки ворога.
Унаслідок чергової ворожої атаки, здійсненої за допомогою ударних БпЛА, зафіксовано декілька влучань по території міста Балаклія,
– написав він у телеграмі.
І додав, що удари припали на цивільне промислове підприємство. Там виникла пожежа, але, на щастя, постраждалих немає.
Цієї ж ночі була інформація про вибухи в Черкасах. Про наслідки там наразі нічого не відомо.
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