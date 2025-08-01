Харківська область упродовж ночі 1 серпня перебувала під повітряним ударом ворога. Серед іншого він застосував і БпЛА.

У МВА Балаклії повідомили про наслідки однієї із таких атак. 24 канал пише, що відомо на цей момент.

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Удар дронами по Балаклії 1 серпня: що відомо?

Повітряну тривогу в Харківській області оголошували кілька разів. Під час одного з небезпечних періодів ворог застосував ударні безпілотники по Балаклії.

Близько 3 ночі керівник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов повідомив у соціальних мережах, що місто постраждало від повітряної атаки ворога.

Унаслідок чергової ворожої атаки, здійсненої за допомогою ударних БпЛА, зафіксовано декілька влучань по території міста Балаклія,

– написав він у телеграмі.

І додав, що удари припали на цивільне промислове підприємство. Там виникла пожежа, але, на щастя, постраждалих немає.

Цієї ж ночі була інформація про вибухи в Черкасах. Про наслідки там наразі нічого не відомо.

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