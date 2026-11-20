Російські війська вранці 20 листопада вдарили балістикою по мостових переходах у Києві. У місті пошкоджено Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний мости, через що рух транспорту суттєво обмежили.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у телеграмі.

Обмеження руху та стан переправ

Внаслідок атаки є пошкодження на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Там рух з правого на лівий берег повністю закрили.

Пошкоджень також зазнав Дарницький міст столиці. Ступінь руйнувань конструкцій фахівці зможуть дослідити лише після завершення повітряної тривоги.

Крім того, сталося повторне влучання у Південний міст, де проїзд залишається суттєво обмеженим: рухатися дозволено лише з лівого на правий берег автотранспорту вагою до 10 тонн і громадському транспорту вагою до 18 тонн.

Через серйозні складнощі зі сполученням між правим та лівим берегами Віталій Кличко закликав жителів без гострої потреби не виїжджати в місто на приватному транспорті. Керівникам підприємств та установ порадили за можливості запровадити для працівників графік дистанційної роботи.

Зверніть увагу! Раніше, 17 листопада, російські війська вже вдарили по київських мостах балістичними ракетами, пошкодивши Північний та Південний шляхопроводи.