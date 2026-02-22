Атака балістикою: у Кропивницькому пролунали нові вибухи

Уночі та під ранок 22 лютого російські війська атакували Кропивницький. Місцеві чули серію вибухів.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи у Кропивницькому?

Близько 6:50 містяни повідомили про серію вибухів у Кропивницькому. За хвилину до гучних звуків монітори попереджали про спуск балістики на місто.

Тим часом Повітряні сили повідомляли про рух ракети у напрямку Кременчука, однак згодом вона змінила курс і продовжила політ у бік Кропивницького. За інформацією ПС, на місто також рухаються інші ракети.

Вибухи цієї ночі у Кропивницькому лунали не вперше. Атака росіян розпочалась із 4 ранку. Повторні звуки чули о 4:21, 5:31 та 5:32. Згодом вибухи гриміли о 5:37. Повітряні сили писали про ракетну атаку.

Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

Які міста України також постраждали від російської атаки?