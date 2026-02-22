Атака балістикою: у Кропивницькому пролунали нові вибухи
- Уночі та під ранок 22 лютого російські війська атакували Кропивницький, пролунала серія вибухів.
- Повітряні сили повідомляли про рух ракети у напрямку Кременчука, яка змінила курс на Кропивницький; наслідки атаки уточнюються.
Уночі та під ранок 22 лютого російські війська атакували Кропивницький. Місцеві чули серію вибухів.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Дивіться також Внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівці в Києві
Що відомо про вибухи у Кропивницькому?
Близько 6:50 містяни повідомили про серію вибухів у Кропивницькому. За хвилину до гучних звуків монітори попереджали про спуск балістики на місто.
Тим часом Повітряні сили повідомляли про рух ракети у напрямку Кременчука, однак згодом вона змінила курс і продовжила політ у бік Кропивницького. За інформацією ПС, на місто також рухаються інші ракети.
Вибухи цієї ночі у Кропивницькому лунали не вперше. Атака росіян розпочалась із 4 ранку. Повторні звуки чули о 4:21, 5:31 та 5:32. Згодом вибухи гриміли о 5:37. Повітряні сили писали про ракетну атаку.
Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.
Які міста України також постраждали від російської атаки?
Наразі Повітряні сили застерігають киян про небезпеку – у столиці фіксують ворожі ударні БпЛА. Раніше, о 6:17 мешканці чули звуки вибухів. На місто летіли 3 групи крилатих ракет.
Близько 4:20 ранку у Київські області також гриміли вибухи. Ймовірно, сили ППО працювали по ворожих дронах.
Близько 6 ранку 22 лютого вибухи чули й мешканці Полтави. Місто атакували крилаті ракети.