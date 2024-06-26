Росія вдарила балістикою, ворог міг сформувати нову армію: хронологія 854 дня війни

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу та стримують наступ ворога відразу на кількох напрямках фронту. Росія продовжує атакувати мирні міста, при цьому на території самої країни-агресора теж лунають вибухи поблизу військових об'єктів.

Про головні новини станом на сьогодні, 26 червня, ситуацію на фронті, новини мієнародної політики, військову допомогу та втрати ворога – у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Найбільша авіабаза НАТО буде близько до Одеси та Криму: як Україна може це використати