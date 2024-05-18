Втрати літаків суттєві: чому Росія не змогла захистити аеродром Бельбек

Аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму атакували у ніч на 15 травня. Наразі відомо про знищення двох літаків МіГ-31 та одного Су-27, а також про пошкодження МіГ-29. Насправді ця кількість може бути більшою.

Росіяни не змогли захистити Бельбек, адже за декілька днів до цього там був знищений комплекс С-400, тому аеродром та його об'єкти були без жодного прикриття. Це 24 Каналу зауважив авіаційний експерт Богдан Долінце.

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Росіяни не змогли захистити свою авіацію

Богдан Долінце зазначив, що кількість пошкоджених літаків може бути більшою, але сьогодні важко оцінити це. Можливо, якісь літаки можна буде відновити швидко, якісь не отримали пошкоджень. Інші літаки могли перебувати на землі, мати нормальний вигляд, але при цьому бути суттєво пошкодженими, зокрема, їхні двигуни, системи керування, а їхнє відновлення може бути недоцільним.

Чому росіяни не змогли захистити свою авіацію? Буквально за декілька днів до цього був знищений комплекс С-400, який там був. Фактично цей аеродром та його об'єкти були без жодного прикриття,

– пояснив він.

Перекидання авіації – це процес, який вони використовували раніше у випадку загрози. Але він має певні процедури підготовки, бо досить складно в один момент зняти всі літаки та перевезти. Вони мають пройти обслуговування, бути заправленими.

Крім того, ці літаки також є одним з елементів системи протиповітряної оборони Росії. Вони виконують патрулювання. Усі літаки забрати з Бельбеку вони не можуть.

Ефективність російської ППО

Авіаційний експерт підкреслив, що ефективність ППО росіян не така висока, як би їм хотілося. Адже основа цієї системи – це так звана радянська база. Фактично мовиться про виявлення та протидію великим об’єктам. Зокрема, бойовим літакам, винищувачам. Також про виявлення високошвидкісних об'єктів, як крилаті та балістичні ракети.

Якщо ми говоримо про протидію дронам, то тут ситуація інша. Тому що ці старі радянські комплекси мало ефективні проти таких цілей. З одного боку, вони частину цих цілей просто не здатні навіть виявляти. З іншого боку, вартість ураження такого дрона є не співмірно дорожчою, ніж вартість самого боєприпасу, який може цей дрон уразити. Тому цілі обираються по пріоритетності,

– сказав Долінце.

У деяких випадках ворожі системи ППО навіть коли бачать безпілотник, можуть просто по ньому не стріляти. Тому що дрон коштує 10 тисяч доларів, а ракета для його знищення коштує 200, 300 і більше тисяч доларів.

Крім того, якщо говорити саме про протидію дронам, то Росія має комплекси "Панцирь-С". Вони можуть протидіяти БпЛА, але цих комплексів у них не дуже багато. Загалом мовиться про приблизно 100 одиниць. Їхні можливості також обмежені і дальністю, і можливостями виявлення окремих видів цілей.

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