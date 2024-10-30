"Свист, який не можна забути": жителі Києва розповіли про нічну атаку "Шахедами"

Під час атаки безпілотників у Солом'янському районі постраждала багатоповерхівка. Жителі Києва розповіли про наслідки атаки "Шахедами".

Мешканці будинку розповіли, що чули дуже гучний звук безпілотників. Про це повідомляє Суспільне Київ.

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Які наслідки спричинила атака

Мешканка будинку Наталя розповідає, що під час атаки "Шахедами", вона читала новини та молилася.

Такий свист, який в житті не можна забути. Якась сила мене підводить з ліжка і вибігаю за дві стіни. І тут же пролунав вибух,

– розповідає жінка.



Наслідки атаки "Шахедами" / фото Влади Колодій / Суспільне Київ

У квартирі Наталії не вціліло жодне вікно. Повсюди лежить бите скло та суцільний безлад. Наталя розповідає, що поки одягнула речі, то через задушливий дим відчувала втрату свідомості. Жінка дуже злякалася та просила про порятунок з вікна.



Постраждала квартира Наталії / фото Влади Колодій / Суспільне Київ

У квартирі мешканця будинку Дмитра та його батька згоріла кімната та балкон. На момент вибуху чоловіки були у квартирі, але не постраждали.

Окрім цього, руйнувань зазнала будівля дитячого садочку. Директорка Олена Соленко каже, що вночі їй зателефонував сторож та повідомив про пошкодження на території закладу. У садочку пошкоджені стіни та вікна.

Унаслідок російської атаки "Шахедами" 30 жовтня в Солом'янському районі постраждало 9 осіб, евакуйовано 18 людей. Серед постраждали 11-річна дитина. Це була вже дев'ятнадцята атака на Київ за жовтень.