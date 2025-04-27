Прикордонники зловили на відео момент падіння "Шахеда" на Київщині

У ніч проти 27 квітня російські дрони-камікадзе вкотре атакували Україну. На Київщині українські прикордонники зняли на відео момент падіння ворожого БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу України.

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Прикордонники показали момент падіння "Шахеда"

Вночі 27 квітня на Київщині мобільна вогнева група 9-го прикордонного загону виявила в небі російський БпЛА типу Shahed.

На щастя, прикордонники вчасно зорієнтувалися в ситуації, зайняли вогневі позиції та відкрили вогонь зі штатної зброї.

Ворожий дрон-камікадзе успішно збили, що дозволило уникнути жертв серед мирного населення та запобігти руйнуванню цивільної інфраструктури,

– йдеться в повідомленні.

В ДПСУ наголосили, що прикордонники продовжують нести службу не лише на рубежах держави, а й активно виконують завдання в тилових регіонах, захищаючи українців від загроз із повітря.

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Нагадаємо, в ніч на 27 квітня російські загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами. Загалом окупанти запустили 149 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів.