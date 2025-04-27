Прикордонники зловили на відео момент падіння "Шахеда" на Київщині
- Українські прикордонники зняли на відео момент падіння російського дрона-камікадзе Shahed на Київщині в ніч на 27 квітня.
- Дрон був успішно збитий, що допомогло уникнути жертв серед мирного населення та запобігти руйнуванню інфраструктури.
У ніч проти 27 квітня російські дрони-камікадзе вкотре атакували Україну. На Київщині українські прикордонники зняли на відео момент падіння ворожого БпЛА.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Читайте також У Росії є новий загадковий дрон, яким вона тероризує Україну: у Defense Express розповіли деталі
Прикордонники показали момент падіння "Шахеда"
Вночі 27 квітня на Київщині мобільна вогнева група 9-го прикордонного загону виявила в небі російський БпЛА типу Shahed.
На щастя, прикордонники вчасно зорієнтувалися в ситуації, зайняли вогневі позиції та відкрили вогонь зі штатної зброї.
Ворожий дрон-камікадзе успішно збили, що дозволило уникнути жертв серед мирного населення та запобігти руйнуванню цивільної інфраструктури,
– йдеться в повідомленні.
В ДПСУ наголосили, що прикордонники продовжують нести службу не лише на рубежах держави, а й активно виконують завдання в тилових регіонах, захищаючи українців від загроз із повітря.
Прикордонники збили російський безпілотник: дивіться відео
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для усіх областей України та наслідки ворожих атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, в ніч на 27 квітня російські загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами. Загалом окупанти запустили 149 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів.