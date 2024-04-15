Росіяни поскаржилися на атаку безпілотника по аеропорту Бєлгорода

В Росії заявили про атаку безпілотників на міжнародний аеропорт у Бєлгороді. Щоправда, із запізненням.

Бідкаються росіяни, що гучно було ще вночі 12 квітня. А ось про наслідки вирішили розповісти лише зараз. Тоді ж, після вибухів, лише заявили, що "унаслідок падіння цілі загорілась трава".

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Що там із датами і вибухами

Тієї доби російська ППО намагалася збити дрони над Бєлгородщиною, а влада згодом навіть підтвердила влучання в будівлю "Газпрому". А ось про аеропорт тоді росіяни змовчали, інформація з'явилася лише сьогодні, 15 квітня.

Телеграм-канал ASTRA з посиланням на повідомлення екстрених службах регіону, пише, що 12 квітня аеропорт атакували щонайменше три БПЛА. Один безпілотник впав і вибухнув на території – там спалахнула трава, пожежу швидко загасили і пошкоджень нібито немає.

Дрон атакував аеропорт

РосЗМІ пишуть, що з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року на всі польоти з міжнародного аеропорту Бєлгорода запроваджено заборону.

Російське міноборони, яке 12 квітня звітувало про "зупинення спроби київського режиму атакувати об’єкти на території Росії" при цьому не повідомляло про вибухи та їхні причини в районі бєлгородського аеропорту.

Губернатор області В'ячеслав тоді підтвердив, що безпілотник врізався в адмінбудівлю "Газпрому": було кілька постраждалих, в облцентрі пошкодило два приватні будинки, один господарських суб’єкт і чотири автівки.

Росіянам нема спокою