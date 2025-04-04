Понівечені адмінбудівлі та лінія електропередач: в ОВА розповіли про наслідки атаки на Дніпро

У ніч на 4 квітня Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, під ударом опинилася Дніпропетровщина.

Цього разу над областю оборонці неба знищили 13 БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Які наслідки атаки на Дніпро

За даними Лисака, через масовану атаку дронами є пошкодження у Дніпрі та передмісті. Зокрема, понівечені інфраструктурний об'єкт, дві адмінбудівлі, приватний та гостьові будинки, господарська споруда та будівля, що не експлуатувалася. Пошкоджень також зазнало авто, газогін та лінія електропередач.

У ДСНС додають, що внаслідок цієї масованої атаки безпілотників в Дніпрі постраждали троє людей. Удар спричинив у місті декілька пожеж, але їх вдалося загасити. Зазначимо, що для ліквідації наслідків залучили 58 рятувальників та 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, що пізно ввечері 3 квітня у Дніпрі пролунали вибухи. У місті оголосили повітряну тривогу.

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що область знову під масованою атакою російських "Шахедів". Гучно було не лише у Дніпрі, а й в Кам'янському. Пізніше стало відомо про трьох постраждалих. Двом з них медичну допомогу надали на місці, а 66 річну жінку довелося госпіталізувати.