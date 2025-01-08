"Безневинне містечко" Енгельс у вогні: масована атака дронів спричинила серію вибухів

Місто Енгельс у Саратовській області Росії уночі 8 січня опинилося під масованою атакою дронів. Відео очевидців фіксують вибухи та пожежі.

Саме біля цього населеного пункту розташована російська військова авіабаза, звідки злітають Ту-95МС зі своїми крилатими ракетами. 24 Канал зібрав, що на цей час відомо про атаку на Енгельс.

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Повітряна атака на Енгельс 8 січня: що відомо

Уночі 8 січня Енгельс Саратовської області Росії зазнав атаки безпілотників. Вибухи почали лунати близько 3 ночі та продовжувалися досить тривалий час.

Місцеві телеграм-канали визнали кілька прильотів, інші писали про падіння уламків. Хай там як, а ми маємо чимало відео очевидців, які свідчать про прольоти БпЛА, численні вибухи та крупну пожежу. Попередньо, це горить нафтобаза.

У районі нафтобази в Енгельсі пожежа після атаки БпЛА: дивіться відео свідків (увага, чутно лайку, 18+)

У місті, звісно, працює ППО, лунає сирена. Губернатор Саратовської області спершу лише писав про загрозу дронів. Тим часом вибухів місцеві чули вже кілька десятків.

Згодом губернатор написав, що уламки збитих безпілотників впали на промисловий об'єкт. Ось такої халепи зазнало "безневинне містечко", як назвав його один із коментаторів, якого ви зможете почути у відео.

Зауважимо, саме біля Енгельса розташований аеродром, з якого злітають "тушки". Це стратегічні бомбардувальники російської армії, які запускають по Україні крилаті ракети.