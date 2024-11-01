Навала дронів: за кілька годин над Курською областю "збили" понад 60 БпЛА,

Росіяни заявили, що у ніч проти 1 листопада активно відбивали атаку дронів. Зокрема, у Курській області нарахували понад 60 цілей. Загалом же по всій Росії зафіксували понад 80 безпілотників.

Про "результативність" російської пво складно судити. Натомість, якщо орієнтуватись на офіційні звіті російської влади, ніч була неспокійна.

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Так, голова Курської області Смирнов заявив, що з 19.00 31 жовтня до 00.30 1 листопада в небі над регіоном було збито 61 український безпілотник літакового типу.

А ось російське міноборони заявило, що нібито черговими засобами ППО було перехоплено і знищено 83 українських безпілотнків.

Росіяни прозвітували про збиття:

36 БПЛА над територією Курської області,

20 – над територією Брянської області,

12 – над територією Республіки Крим,

8 – над територією Воронезької області,

4 – над територією Орловської області,

3 – над територією Бєлгородської області.

До слова, ввечері у четвер, 31 жовтня, дрони атакували паливно-енергетичні заводи в Башкортостані, а в ніч на 1 листопада безпілотник нібито пошкодив багатоповерхівку у Брянську