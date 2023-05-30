Це дуже приємно бачити, – у Повітряних силах прокоментували атаку безпілотників у Москві

Російські ЗМІ повідомляють, що вночі проти 30 травня Москву атакували 2 безпілотники. Є інформація навіть про те, що вони влучили у житловий будинок.

Росіяни самі себе довели до такого стану. Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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У Росії неспокійно

Юрій Ігнат наголосив, що подібні ситуації, які трапляються у Росії, безумовно, тішать і радують українців. Особливе задоволення – спостерігати за тим, як тече жовч із вух російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Приємно бачити, як вже деякі росіяни реагують на те, що відбувається і що війна їх все-таки торкнеться: можуть в армію забрати і в пакеті привезти,

– додав він.

Також не може не тішити й створення національно-визвольних легіонів по типу РДК, який здійснював нещодавно "звільнення" Бєлгородщини. Втім, така хвиля незадоволення починає ширитися не лише в Росії, а й Чечні.

Юрій Ігнат висловив сподівання, що ці настрої дійдуть і до білорусів, які все ж захочуть отримати свободу.

"Цей процес неминучий!" – переконаний він.

Тим паче, що Росія робила все для того, щоб ці процеси відбувалися навіть за її межами.

Чи буде помста від Росії

Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що події у Москві можуть когось у Кремлі роздратувати, втім, ймовірно, дехто нарешті зрозуміє свою ницість.

Агонія кремлівського режиму вже не знає, як дати цьому раду, бо немає очевидних успіхів,

– наголосив він.

Втім, боятися, що помста від Росії буде неминучою не варто. За весь цей час росіяни вже показали все, на що вони здатні.

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