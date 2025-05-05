Підмосков'я потрапило під атаку БпЛА – дрони збивали над Подольськом

Агломерація Москви вночі 5 травня зазнала нальоту невідомих дронів. Міська влада відзвітувала про збиті безпілотники та падіння уламків.

Також вибухи чули жителі Воронежа. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Атака дронів на Москву уночі 5 травня: що відомо

Невідомі ударні безпілотники вночі 5 травня намагалися провести "репетицію параду" у Москві. На жаль, скидається на те, що до Красной Площаді вони не долетіли.

Наразі відомо, що план "Килим" запроваджували у щонайменше двох московських аеропортах – Внуково та Домодєдово, відтак – там не впускали та не випускали літаки через загрозу атаки БпЛА.

Трохи раніше перед цією подією жителі Воронежа та Подольська повідомляли про вибухи над своїми містами та роботу ППО. А близько 3 ранку мер Москви Сєргєй Собянін відзвітував у соціальних мережах про "відбиту атаку 4 безпілотників".

У цьому ж повідомлення він згадав про падіння уламків та про те, що "відповідні служби" працюють на місцях інцидентів.

Очевидець атаки на Москву яскраво прокоментував ситуацію: дивіться відео (увага, 18+, чутно лайку)

Цікаво, що цієї ж ночі у Москві вибухнула багатоповерхівка. Пишуть, винен газ, тим часом там є жертви та поранені.