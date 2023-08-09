Вночі в Росії було гучно: у Москві знову заявили про "атаку" БпЛА

Посеред ночі у Москві заявили, що до міста підлетіли 2 безпілотники. За словами представників країни-агресорки, обидві цілі нібито були збиті.

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що вночі 9 серпня на околицях міста було зафіксовано два дрони. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Що відомо про "атаку"

Собянін заявив, що обидва безпілотники нібито збила ППО. За його словами, один БпЛА буцімто був збитий у районі Домодєдова, а другий – у районі Мінського шосе.

Згодом у міноборони країни-агресорки також прокоментували інцидент. Там заявили, що Київ буцімто намагався здійснити "терористичну атаку" на Москву.

Вночі над Московською областю припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотниками. ППО знищила два БпЛА. Внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає,

– заявила країна-терористка.

Російські ЗМІ стверджують, що дрони, які долетіли до Москви, нібито були бойові й заходили з двох напрямків: з південного заходу і з півдня.

Перший був збитий ППО в Одинцовському районі поблизу Мінського шосе, другий – у районі Домодєдово. Приблизна відстань між точками знищення дронів – 55 кілометрів по прямій. Вони були збиті з різницею 16 хвилин,

– пишуть пропагандисти.

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Цікаво, що це відбулось незадовго після інциденту з безпілотниками над Кремлем.

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