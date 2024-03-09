По якому важливому російському обʼєкту вдарили БпЛА: військовий огляд від Світана

У Росії заявили, що в ніч на 9 березня чотири їх області атакували 47 українських дронів літакового типу. У Міноборони РФ відзвітували, що нібито атаку було припинено. Проте самі росіяни в соцмережах стверджували, що це була одна з наймасованіших атак.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив удари дронів.

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Атака БпЛА по Росії

Військовий експерт наголосив, що треба до півсотні безпілотників в одну точку – тоді частина відвертає на себе вороже ППО, а частина проходить й знищує потрібний обʼєкт.

В Таганрозі на заводі, який атакували безпілотники, виконується дуже багато ремонтів важких літаків, транспортників, а також той же А-50 й Ту-95МС3, який несе ракети Х-101. Саме тому це доволі такий серйозний завод.

Нарешті дочекалися обіцяних безпілотників. Вже можна говорити, що ті обіцяні нашим оборонпромом БпЛА почали "ставати на крило" у великій кількості,

– зазначив Роман Світан.

Він додав, що повітряним силам та наземним військам треба створювати коридори, аби наше ППО не повалила безпілотники при заході на російську територію чи окуповану територію. Це дуже важливо.

Літаки А-50

Основним аеродромом для базування російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення наразі є летовище “Іваново-Северний” в Івановській області РФ. Супутникові знімки демонструють, що наразі там, мінімум, 6 А-50 на зберіганні, з яких взагалі зняли двигуни.

На думку військового експерта, скоріш за все, що їх вже розібрали. Це, так звані, донори. Навряд чи росіяни ще зможуть щось з ними зробити.

У світі тисячі таких літаків, які вже ніколи не зможуть злетіти, але будуть ще сотню років стояти, як донори для інших. Поки їх не візьмуть на утилізацію,

– наголосив Роман Світан.

Такого типу літаки важко утилізувати, тому їх просто кидають. Наприклад, американці кидають на кладовищах літаків у пустелях. Там хоча б хороші умови, адже довго не ржавіють.

"Тим часом росіяни кидають будь-де – стара радянська звичка: щось винести, а інше кинути. Так і з цими літаками", – додав військовий експерт.

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