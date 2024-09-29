Українці подолали російську ППО, ГУР провели унікальну операцію: військовий огляд від Світана

У ніч з 28 на 29 вересня Росію атакували понад 100 БпЛА. Разом з тим ГУР провело унікальну операцію з ліквідації російського офіцера.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що СОУ регулярно б'ють по Росії дальніми засобами ураження.

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Атака БпЛА

Світан зазначив, що масовість і кількість атак по Росії збільшується, географія збільшується. Треба понад 100 БпЛА використовувати одночасно, аби долати систему ППО ворога. Одна справа стаціонарні ЗРК, які захищають об'єкти на певних напрямках і не рухаються. Інша справа авіація, яка також перехоплює безпілотники.

Якщо використовувати понад 100 безпілотників, вони одночасно 100 літаків у повітря не піднімуть. Це збільшення коефіцієнту подолання ППО ворога. Тому треба запускати 150-200 безпілотників одночасно та збільшувати географію. Нині ж нащупали цей механізм і далі виконують бойове завдання. Удари були по військових об'єктах: аеродромах, складах і місцях зберігання техніки,

- зауважив льотчик-інструктор.

Операція ГУР

ГУР удалось ліквідувати російського полковника на території Росії, який готував операторів "Шахедів". За словами полковника запасу ЗСУ, поки тривають бойові дії на території України, значна частина ЗСУ зайнята знищенням росіян на полі бою, на лінії фронту й розвідка, зокрема. Однак частина розвідувальних груп працює в тилу ворога.

"Вони вже починають запускати механізм подальшого знищення учасників українського геноциду, що триватиме й після нашої перемоги. Це має стати рутинною роботою на 15 – 20 років наших спецслужб після нашої перемоги", – наголосив військовий експерт.