Вдень ворожі "Шахеди" виступають у ролі розвіддронів, – Коваленко

Російські війська вдень використовують ударні безпілотники типу "Шахед" як розвідувальні дрони. Саме тому повітряну тривогу через загрозу БпЛА оголошують не лише вночі.

Про нову тактику росіян розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. Для розвідки росіяни запускають окремі безпілотники.

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"Шахеди" застосовують з розвідувальною метою

Основні атаки "Шахедів" росіяни традиційно здійснюють вночі, однак наразі нерідко трапляються випадки, коли окремі БпЛА "намотують кола" і вдень.

Доброго ранку. Шахеди традиційно вдень виступають у ролі розвіддронів, уважно,

– написав Коваленко.

Раніше Андрій Коваленко також повідомляв, що Росія встановила Starlink на Shahed-136. Це дає необмежену дальність зв'язку для БпЛА, що літає на 2000 кілометрів та доводить, що окупанти використовують "Шахеди" як розвіддрони на дальні дистанції.

До слова, в ніч на 8 жовтня ворог атакував 19 ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська в Росії. В Повітряних силах повідомили, що 18 безпілотників було збито силами ППО, а ще один ударний БпЛА повернувся в Росію.