В Росії палають НПЗ та аеродром: фронтове зведення від Світана

Кілька останніх днів стали дуже напруженими для росіян. Російські добровольчі формування почали операцію проти Путінського режиму, а невідомі безпілотники атакували кілька важливих військових об'єктів з масштабними наслідками

Яких збитків уже завдано Росії в щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

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Страшна атака по Кривому Рогу

12 березня російські терористи атакували трьома балістичними ракетами Кривий Ріг, влучили в багатоповерхівку. Відомо, що 5 людей загинуло і близько 43 травмовані, серед яких є діти. Росіяни свідомо атакували житлову п'ятиповерхівку в Металургійному районі міста.

Це продовження геноцидної війни. Російська армія – це терористична організація, до якої належить приблизно 2 мільйони російських терористів і варто вимагати, аби Росію визнали державою, що спонсорує тероризм з усіма наслідками,

– наголосив Світан.

Прильоти у Воронежі

Однак росіяни відчувають останніми днями всю силу української відплати. Місцева влада Воронезької області заявила, що на регіон у ніч на 13 березня летіло 30 безпілотників. Відомо, що атакували аеродром Бутурлинівка.

Льотчик-інструктор розповів, що там розташована, як мінімум, одна ескадрилья ворожої авіації Росії. Ймовірно, були розміщені й багатоцільові винищувачі.

Аеродром використовують, як реальний оперативний хаб, проводять, зокрема і технічне обслуговування літаків,

– додав військовий експерт.

Для того, аби ефективно атакувати великі площі на кшталт аеродромів, потрібно використовувати кілька десятків безпілотників. Частина їх буде збита, а частина пройде і пошкодить ціль, як і відбулося.

Вибухи в Рязані

За минулу добу потужно палало і в Рязанській області. Там теж відзвітували про атаку БпЛА.

Зауважимо, що цей регіон Росії розташований за 500 кілометрів від українського кордону. Однак, на думку льотчика-інструктора, Україна вже почала використовувати свої дрони збільшеної дальності, які можуть пролітати до тисячі кілометрів.

Удар по НПЗ в Нижньогородській області

Величезних збитків Росії завдав удар безпілотникiв по четвертому за масштабністю нафтозаводу. Мовиться про "Лукойл" у Нижньогородській області. Дрон влучив в установки перегонки нафти, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Саме цей завод переробляв 5,8% всієї російської нафти.

Є конкретні точки, цехи, про які чудово знають українські спецслужби, ліквідувавши навіть один з них, зупиниться роботи всього заводу,

– прокоментував Світан.

Він переконаний, що саме такими точковими, влучними ударами завдається найбільша шкода не лише російській економіці, а й з'являється шанс заморозити можливості російської армії, логістика і рух якої напряму залежать від палива.