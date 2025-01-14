Українські безпілотники атакували низку стратегічних об'єктів Росії: супутникові фото наслідків

Українські дрони атакували низку стратегічних об'єктів у Росії. Серед цілей був і Саратовський НПЗ, де пошкоджено щонайменше 2 резервуари.

Ця атака має знизити можливості Росії атакувати Україну авіацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Схеми".

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Що стало ціллю українських дронів

Українські дрони завдали ударів по щонайменше двох резервуарах Саратовського нафтопереробного заводу. Це підтверджується супутниковими фото Planet Labs, зробленими 14 січня.

Цей завод розташований поблизу авіабази "Енгельс", де базуються літаки стратегічної авіації Ту-95 і Ту-160, які Росія регулярно застосовує для атак на Україну.

Згідно з інформацією джерел "Радіо Свобода" в СБУ, у ніч на 14 січня далекобійні дрони Служби безпеки України та Сил оборони (включно з Повітряними силами, ССО, Центром безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та іншими підрозділами) здійснили атаки на декілька важливих об'єктів Росії.

Супутникові фото наслідків атак українських дронів: фото "Схем"

Серед цілей були не лише Саратовський НПЗ, а й Алексінський хімічний комбінат у Тульській області, Брянський хімічний завод, склади боєприпасів на аеродромі "Енгельс" (зокрема ФАБ, керованих авіабомб, крилатих ракет).

Нагадаємо, Сили оборони України здійснили наймасованіший удар по військових об'єктах у Росії, атакуючи цілі на відстані від 200 до 1 100 кілометрів в глибині країни, зокрема в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Республіці Татарстан.