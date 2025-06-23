Невідомі безпілотники атакували Росію: у Домодєдово пролунали вибухи

Ввечері 23 червня Росію атакували дрони. Місцеві повідомляють про роботу російської ППО у місті Домодєдово в Московській області.

Там пролунало щонайменше 6 вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Що відомо про атаку на Домодєдово

Російські ЗМІ заявляють, що начебто атаку безпілотників відбивала ППО. Мер Москви Сергій Собянін запевнив, що вдалося відбити атаку дронів на російську столицю.

Зазначимо, що у ніч на 23 червня дрони атакували завод у Ростовській області "Атлас" біля Каменськ-Шахтинського. Внаслідок удару там спалахнула пожежа. Місцева влада повідомила, що невідомі БпЛА нібито знищено в Міллеровському, Каменському, Тарасівському, Боківському та Мілютинському районах.

Окрім цього, раніше ЗМІ повідомляли, що в ніч проти 20 червня українські бійці, ймовірно, атакували безпілотниками військову частину в Бєлгородській області, яка розташована на Муравлянському проїзді в селі Роговате у Старооскольському районі.

Внаслідок цього нібито двоє військовослужбовців загинули, а ще 11 постраждали. Уранці 20 червня влада Бєлгородської області також заявила, що в районі села Роговате пошкоджено будівлю сільгосппідприємства.