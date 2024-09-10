Масштабна атака дронів: у Росії визнали, що уламки БпЛА упали на аеропорт Жуковський

Сьогодні, 10 вересня, Росія вкотре зазнала масованої атаки дронів. Зокрема, на території московського аеропорту Жуковський упали уламки безпілотника.

Цікаво, що росіяни не приховали цього факту, як робили це у випадку попередніх подібних інцидентах. Пресслужба аеропорту повідомила, що уламки дронів упали ближче до 4 ранку.

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Зазначають, що у цей момент аеропорт не обслуговував рейсів, адже місцева влада попередньо дала вказівку "обмежити використання повіряного простору".

Втім, можливо, нічого дивного, що аеропорт визнав факт падіння уламків. Однією із причин такої "відвертості" може бути замовчування гірших наслідків. Та і очевидці публікували відео з місця атаки.

Наслідки нальоту дронів на аеропорт Жуковський

Зокрема, російський канал РенТВ повідомив, що в аеропорту, ймовірно, пошкоджено злітно-посадкову смугу.

Також російські ЗМІ повідомили, що це перший випадок падіння уламків на територію московського аеропорту.

Зауважимо, що вночі стало відомо, що на території московського аеропорту Жуковський на місці атаки БпЛА спалахнула пожежа. Також повідомляли про влучання у дві багатоповерхівки у Раменському.

Проросійський пропагандисти поширили відео з аерорту Жуковський. На кадрах видно, що там сталось займання дрона.

"Аеропорт Жуковський. Ну, це зовсім небезпечно", – підписано відео.

Пожежа в аеропорту Жуковський: відео

Нічна атака – кажуть була понад сотня БпЛА

Російське міноборони попередньо повідомило, що 10 вересня їх військові відбивали масштабну атаку дронів. Кажуть, що хвалебна російська пво збила 114 ударних дронів.

Унаслідок нальоту дронів вночі в Росії тимчасово припизупиняли роботу 3 головних аеропорти Москви: Внуково, Домодєдово та Жуковський.

Мер Москви Сергій Собянін звітував про збиття 15 БпЛА, які рухалися у бік російської столиці.