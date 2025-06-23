У знищеній вщент клініці у Білій Церкві лікувалися діти з інвалідністю та воїни після полону
- Росія знищила клініку в Білій Церкві, де діти з інвалідністю та військові проходили реабілітацію.
- На момент обстрілу в лікарні було близько 100 пацієнтів і 50 працівників; загинула жінка 1957 року народження.
Росія у ніч на 23 червня атакувала Київ та область. Зокрема, постраждала Біла Церква.
Там країна-терористка знищила клініку, де проходили реабілітацію діти з інвалідністю та військові після полону. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на благодійну організацію TulSun Foundation.
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Зруйновано стаціонарне відділення лікарні
У знищеній лікарні діти з інвалідністю отримували шанс на повноцінне життя.
Сьогодні вночі (23 червня – 24 Канал) клініка ЦСМ у Білій Церкві – наш незмінний медичний партнер у проєкті "Діти&Можливості" – була повністю зруйнована. Війна не рахується з людьми. Вона нищить усе – навіть те, що створено для допомоги дітям. Ще один доказ терору. Ще один доказ злочину,
– написали у TulSun Foundation.
У стінах цього медичного закладу понад 2 роки діти з інвалідністю з Фастівського навчально-реабілітаційного центру проходили реабілітацію.
"Діти, які боролися за кожен свій рух, кожен крок. І їхні успіхи – були надією для батьків, вірою для нас, сенсом для фахівців клініки", – додали у благодійній організації.
Росія повністю знищила будівлю, у якій розміщувався стаціонар реабілітаційного та фізіотерапевтичного відділення.
Нагадаємо, що на момент обстрілу в лікарні було приблизно 100 пацієнтів та 50 працівників. На жаль, загинула жінка 1957 року народження.