Російські війська 25 листопада атакували Білу Церкву на Київщині, внаслідок чого загинула людина. Під ворожим ударом опинилися об'єкти цивільного бізнесу та критична інфраструктура.

Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб та начальник КОВА Тимур Ткаченко.

Які наслідки атаки на Білу Церкву

На жаль, унаслідок атаки загинув чоловік 1974 року народження.

Під час повітряного обстрілу постраждала не лише критична інфраструктура міста, а й об'єкти цивільного бізнесу. Значних руйнувань зазнали будівлі торговельного центру "Епіцентр" та відділення Нової пошти.

Виникла пожежа на автостоянці. Її ліквідували. Пошкоджено два вантажні автомобілі.

На місці продовжують працювати оперативні служби.

Зверніть увагу! У разі виявлення пошкоджень житлових будинків чи нежитлових будівель громадян просять звертатися до поліції за номером 102 або телефонувати до Центру оперативного реагування за номерами 067-310-77-55, 099-310-77-55 та 063-310-77-55.

Нагадаємо, увечері 22 листопада ворог теж атакував Білоцерківський район. Тоді через влучання уламків безпілотника у приватному секторі загинув чоловік, а четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості.