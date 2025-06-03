На Сумщині внаслідок ворожої атаки пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури
- На Сумщині російська армія атакувала дронами-камікадзе Шосткинську громаду, пошкоджено близько 10 приватних будинків, одну багатоповерхівку та інші об'єкти інфраструктури.
- Унаслідок атаки люди не постраждали, наразі триває ліквідація наслідків удару та фіксація пошкоджень.
Вночі 3 червня російська окупаційна армія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе. Під ударом ворожих безпілотників опинилася, зокрема, Сумщина.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.
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Які наслідки атаки БпЛА на Сумщині
У Сумській ОВА повідомили, що цієї ночі ворог завдав удару по території Шосткинської громади.
Попередньо, було влучання БпЛА. На щастя, люди не постраждали,
– йдеться в повідомленні.
Внаслідок російської атаки БпЛА були пошкоджені близько 10 приватних будинків, одна багатоповерхівка, а також інші об'єкти інфраструктури.
Наразі триває ліквідація наслідків удару та фіксація пошкоджень.
Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
До слова, цієї ночі від удару російських "Шахедів" постраждала також Одеса. Там за різними адресами спалахнули пожежі, наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. У ДСНС також повідомили про 4 постраждалих.