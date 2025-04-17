У Дніпрі один з БпЛА влучив у дах державного медичного університету: є загроза обвалу

В ніч на 17 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Дніпро. Внаслідок ворожого удару був пошкоджений один із корпусів та гуртожитки медичного університету.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Дніпро.

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У Дніпрі ворожі БпЛА пошкодили будівлю університету

Вночі 17 квітня російський безпілотник влучив у дах медичного університету. За словами ректорки навчального закладу Тетяни Перцевої, частина корпусу повністю зруйнована, ще в одній – повилітали вікна внаслідок атаки.

Зараз ліквідуємо, вивозимо. Всі працюють: студенти, викладачі. Чекаємо на допомогу. Студентів перевели на онлайн-навчання. Дуже серйозні пошкодження. Поранених серед студентів немає,

– розповіла ректорка.

Проректор університету Віктор Самко додав, що було потрощено кабінети, де зберігалися цінні експонати, та бібліотека на понад 52 тисячі книг – на жаль, більшість примірників бібліотечного фонду була пошкоджена.

У будівлі медичного університету було пошкоджено декілька поверхів / Фото: Суспільне Дніпро

За словами проректора, наразі є загроза обвалу конструкцій на нижні поверхи.

До того ж під час атаки був пошкоджений анатомічний музей університету, зокрема вітражі на вікнах та внутрішнє оздоблення. Експонати, які розміщувались за скляними перегородками, ушкоджень не зазнали.

У Дніпрі постраждав анатомічний музей медичного університету / Фото: Суспільне Дніпро

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Нагадаємо, за даними місцевої влади, внаслідок атаки безпілотників у Дніпрі загинули троє людей. Серед них – молода дівчина, а також жінка старшого віку. Про третю жертву поки нічого не відомо.